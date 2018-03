Rusland te temmen als olieprijs daalt

Met een valutareserve van bijna 600 miljard dollar kan Rusland het zich veroorloven de roebel te ondersteunen. Op de korte termijn hoeft het land zich dus niets aan te trekken van het geblaat uit het buitenland. Als de olieprijs verder daalt, zal het leven voor de Russische consument echter zwaarder worden. Dat is het punt waarop het Westen enige druk kan uitoefenen.

Sinds de inval in Georgië is er voor zo’n 30 miljard dollar aan kapitaal uit Rusland weggevlucht. De koersen op de aandelenbeurs van Moskou zijn sinds juli met 25 procent gedaald. Omdat minder dan 1 procent van de Russen aandelen bezit, hoeft dat in de binnenlandse politiek weinig uit te maken. Zolang de olieprijs hoog blijft, zullen de agressieve buitenlandse politiek van Rusland en de armzalige staat van dienst op het gebied van het ondernemingsbestuur weinig economische of politieke kosten met zich meebrengen.

De regering kan tegelijkertijd zowel haar militaire avonturisme als de verbetering van de levensstandaard van haar burgers bekostigen. Er is wel sprake van enige inflatiedruk, maar het reële bruto binnenlands product zal in 2008 en 2009 naar verwachting met zo’n 7 procent blijven groeien. Zolang het de Russen economisch voor de wind blijft gaan, zullen zij hun regering steunen, inclusief de hardhandige aanpak van buitenlanders en critici, en de pogingen van Poetin en Medvedev om de geopolitieke macht van Rusland uit te breiden.

Een forse daling van de olieprijs zou daar verandering in brengen. Rusland had in 2007 een overschot op zijn betalingsbalans van 100 miljard dollar, dankzij de inkomsten van 240 miljard dollar uit de olie- en gasexport. Er zou destijds een daling van de olieprijs van ongeveer 40 dollar per vat voor nodig zijn geweest om het land met een tekort op de betalingsbalans op te schepen. Sindsdien heeft de groei van de Russische overheids- en consumentenuitgaven ervoor gezorgd dat het prijspeil waarop het overschot zou omslaan in een tekort hoger is geworden.

De olieprijs bedraagt nog steeds meer dan 100 dollar per vat, maar sinds de piek van meer dan 140 dollar in juli beweegt de prijs zich de laatste tijd wel snel in neerwaartse richting. Als die trend nog even aanhoudt, zullen het gebrek aan buitenlands kapitaal en de speculatie tegen de roebel wel degelijk voelbaar worden. Het gevolg zou zijn dat de kredietmogelijkheden schaarser worden en de koopkracht van de Russische consument omlaag gaat. Dat kan betekenen dat het agressieve buitenlandse beleid van Rusland en het etatistische kapitalisme aan populariteit zullen inboeten.

Als de inval in Georgië de eerste schermutseling is in een nieuwe Koude Oorlog, kan het Westen die oorlog winnen met een energie- en monetair beleid dat ervoor zorgt dat de olieprijs daalt – met een beetje hulp van de mondiale groeivertraging.