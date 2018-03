Rusland houdt 7.600 militairen in de Georgische regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië „om een herhaling van militaire operaties te voorkomen”. Het aantal is tweemaal zoveel als voor de oorlog. Dat heeft de Russische minister van Defensie gezegd. Volgens Georgië is dit „weer een stap in de annexatie van Georgiës soevereine territorium”. (AP)