Ruimtejurken met sportschoenen

Knettergek of boerenslim? De in 1993 ‘naar Saturnus vertrokken’ bandleider, toetsenspeler, goeroe en zonnekoning Sun Ra was zonder twijfel allebei. Zijn ambitie hier op aarde was musici met zich meevoeren het heelal in. Zijn composities of ‘schilderingen van de oneindigheid’ hadden titels als Plutonian Nights en Cosmic Chaos, en zijn band noemde hij onder andere Astro Intergalactic Infinity Arkestra. De kledij van zijn muzikale astronauten was wijd en glitterend, als parachutisten in het zonlicht.

Was Sun Ra een warhoofd? Misschien. Een showman? Zonder twijfel. Maar wie door show en bling heen wist te kijken, ontdekte snel wat hij vooral was: een uitzonderlijke muzikant die meer dan honderd platen maakte.

Op het ZXZW Festival dat maandag in Tilburg begint, speelt het Sun Ra Arkestra onder leiding van saxofonist Marshall Allen (1924) zijn composities. Allen speelden in het gezelschap van Sun Ra van 1953 tot zijn dood.

De vermoedelijk in mei 1914 in Alabama als Herman Sonny Blount geboren bandleider speelde in de jaren 1946/’47 piano in de big band van Fletcher Henderson en had daarin veel succes met zijn arrangementen. Vervolgens betaalde hij jarenlang leergeld in cafés voor hij midden jaren vijftig een eigen band begon, of beter gezegd een muzikale commune. Want repeteren, almaar repeteren, dat was zijn regel, ook al was er weinig werk.

Om zijn productie vast te leggen stichtte hij het label Saturn dat in een hoog tempo platen uitbracht. Op sommige daarvan lijkt hij zijn tijd ver vooruit, andere klinken traditioneel. Van enkele lp’s verschenen niet meer dan honderd exemplaren, de titel soms haastig op de hoes gekalkt, andere hadden niet eens een buitenhoes. Zijn musici hadden geen nagel om aan hun kont te krabben en leefden voornamelijk van bonen dankzij Sun Ra’s sublieme voedseltheorie dat bonen het meest proteïnerijke, dus gezondste voedsel was.

Pas eind jaren zestig, na een serie optredens in de New Yorkse club Slug’s en de geest van Flower Power, wordt Ra erkend als cultfiguur. Hij maakt een Europese toernee en het gerespecteerde platenlabel Impulse brengt een forse stapel Saturn-produkties onder de aandacht van een groter publiek.

Dan wordt duidelijk wie Ra werkelijk is: een in de jazztraditie gewortelde componist met een grote belangstelling voor vernieuwing. Hij is een van de eersten die elektrische toetsinstrumenten gebruikt, en schuwt ook verder geen experiment. Soms laat hij tien blazers tegelijk soleren, dan ineens zitten er twintig man slagwerk te spelen. Zijn bandbook met stukken groeit met de dag, tournees door Europa zijn geen uitzondering meer, de bonen maken plaats voor ander voedsel, proteïnerijk of niet.

In april 1989 staat Sun Ra in het Haagse theater Korzo met in zijn band naast Allen de saxofonist John Gilmore, getrouwe van het eerste uur. Op het programma staat niet alleen Big John Special, een ‘klapper’ uit de Henderson-tijd, maar ook Aho, Aho en Zipadeedoda, Zipadeedee, bekende meezingers uit sprookjesland. Sommige fans zijn verbijsterd. Een tocht door het heelal laten eindigen in Disneyland, dat is toch zoiets als zelfvervloeking? De zonnegod zelf echter lijkt heel tevreden. Jupiter of Disneyland, je moet toch gaan tot zover als je kunt?

Sun Ra was niet alleen een zonderlinge escapist maar ook een praktische Amerikaan. Dat hij onder zijn enorme ruimtejurken tot ontsteltenis van sommigen vaak modieuze sportschoenen droeg paste helemaal in dat patroon.

Het Sun Ra Arkestra onder leiding van Marshall Allen speelt op ZXZW, Tilburg, 15 t/m 18 en 20/9 club Paradox en 21/9 open air stage (14.30 uur) zie: www.ZXZW.nl