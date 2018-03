Ritzege Hinault in Vuelta

Sébastien Hinault heeft de tiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De 34-jarige Fransman, in dienst van Crédit Agricole, was na een rit over 151,3 kilometer van Sabiñanigo naar Zaragoza de snelste in de sprint. De Spanjaard Egoi Martinez behield de gouden leiderstrui. Hinault versloeg zijn landgenoot Lloyd Mondory en de Belg Greg van Avermaet. De Spaanse Rabocoureur Oscar Freire finishte als vierde vóór de Belg Tom Boonen.

Freire kon voor eigen publiek de beslissende sprong niet maken. „Hij had goede benen, maar moest na de laatste bocht een tussensprint inzetten om er goed bij te zitten. Dat is natuurlijk dodelijk”, zei Raboploegleider Erik Dekker.

De korte etappe werd gekenmerkt door een lange ontsnapping van de Slowaak Matej Jurco. Hij viel na 35 kilometer koers aan op de enige serieuze klim van de dag, een berg van de tweede categorie, en pakte maximaal 7 minuten. Op 20 kilometer van de finish was Jurco aan het einde van zijn krachten. De teams met de sprinters voorkwamen vervolgens nieuwe vluchtpogingen.

Zaterdag is waarschijnlijk beslissend voor de eindklassering. Dan staat de beklimming van de Angliru, met stijgingspercentages tot 24,6 procent, op het programma. De Amerikaan Levi Leipheimer heeft 11 seconden achterstand op Martinez. Ook de Spanjaarden Alberto Contador, Alejandro Valverde en Carlos Sastre staan in zijn buurt. Rabokopman Robert Gesink staat tiende op 3.22. (ANP)