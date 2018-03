Ring waar het kouder is dan in het heelal

Margriet van der Heijden

Vandaag was het D-day op CERN, het Europese Centrum voor deeltjesonderzoek in het Zwitserse Genève. De reusachtige Large Hadron Collider is de grootste en krachtigste deeltjesversneller ter wereld.

Het apparaat moet eindelijk weer ontdekkingen mogelijk maken in de deeltjesfysica, de tak van natuurkunde die de bouwstenen van de kosmos onderzoekt . Aan de enorme deeltjesracebaan is, als je het denk- en rekenwerk meetelt, dertig jaar gewerkt. Er is zes miljard euro in gestoken. Er zijn duizenden mensjaren aan opgegaan, en de vernuftigste technologie is erin verwerkt.

Jos Engelen, wetenschappelijk directeur van CERN, was niet onverdeeld blij met de vooraf geprikte datum, zo liet hij tien dagen geleden doorschemeren tijdens een lezing in Amsterdam. Hij snapte niet hoe de ‘uitstekende’ directeur-generaal van CERN, Robert Aymar, „die zich juist nooit onder druk laat zetten”, met dit idee had kunnen instemmen. „Straks zitten al die journalisten daar en dan doet het ding het niet, of niet meteen. Dat gaat dan de hele wereld over.”

Aan de andere kant: er moest toch een deadline vastgesteld worden. En als je dan de hele wereld mee wilt laten feesten, moet je het wel zo aanpakken, zegt Frank Linde. Hij is directeur van het Nederlands instituut voor deeltjesonderzoek NIKHEF in Amsterdam, dat met zo’n 500 andere universiteiten en instituten deelneemt aan CERN en aan de experimenten daar. „Als je een feestje wilt bouwen, kun je niet om vier uur ’s middags zeggen: jongens, het werkt, over een uur beginnen we te feesten”, zegt hij.

Vanochtend bleek de aanvankelijke twijfel van CERN-directeur Jos Engelen ongegrond. Maar al had de LHC-versneller níet meteen gewerkt: de meeste deeltjesfysici zou het een zorg zijn. Áls hij maar ging werken.

Het project heeft door bezuinigingen en technische tegenslagen al veel te lang geduurd. De vorige grootste versneller op CERN, de LEP-versneller, sloot zijn glorieperiode definitief af in 2000, acht jaar geleden dus. Daartussen ligt een ‘kale’ periode waarin alleen bij de huidige grootste versneller ter wereld, het Tevatron bij het Amerikaanse Fermilab, vondsten werden gedaan. Daar werd in 1995 bijvoorbeeld ook het bestaan bevestigd van het al langer voorspelde topquark.

Maar om écht nieuw terrein te ontginnen in de wereld van de allerkleinste deeltjes is een krachtiger apparaat nodig. Zoals dus de LHC-versneller, die veertien keer meer botsingsenergie kan leveren (14 Tera-elektronVolt, ofwel TeV).

En om daar een voorstelling bij te hebben: 1 TeV is ongeveer de bewegingsenergie van een vliegende mug, maar de TeV’s zijn bij LHC samengebald in een punt dat een biljoen keer kleiner is dan een mug. De frontale botsingen tussen protonen (positief geladen kerndeeltjes) die bij LHC in tegengestelde richting rond razen, zorgen al met al voor een ongekende samenballing van energie. Daarbij kunnen deeltjes ontstaan die nooit eerder zijn waargenomen, zoals het langverwachte Higgsdeeltje (zie kader).

Dát dat deeltje ook echt gevonden wordt, is geen uitgemaakte zaak. „Kan u het zeggen?” pareert Nobelprijswinnaar en theoretisch fysicus Martin Veltman. „Ik heb in elk geval nog nooit meegemaakt dat een deeltjesversneller precies datgene opleverde waarvoor hij bedoeld was”, relativeert hij.

Wat de uitkomst ook zal zijn: van echte deeltjesbotsingen is vandaag nog geen sprake. Voorlopig draaien de protonen hun rondjes met de energie waarmee ze in de LHC-versneller worden geïnjecteerd – 450 Giga-elektronVolt (GeV), ofwel 900 GeV botsingsenergie. Die injectie-energie hadden de deeltjesexperts twintig jaar geleden ook al tot hun beschikking. Het wordt dus pas echt spannend als de LHC-versneller, later dit jaar, naar een tienmaal hogere energie toegaat (5 TeV, ofwel 10 TeV botsingsenergie) en daarna, volgend jaar, naar een veertien maal zo hoge (7 TeV en dus 14 TeV botsingsenergie).

Dan moet alle hightech in de tunnelring zich ook werkelijk bewijzen. De 1.800 supergeleidende magneten bijvoorbeeld, met behuizing samen zo’n 33.000 ton zwaar, die de afgelopen maanden allemaal zijn afgekoeld tot 1,9 graad boven het absolute nulpunt.

Daarvoor was 1.200 ton stikstof (64 grote vrachtwagens vol) en 4.700 ton vloeibaar helium nodig. Het resultaat is dat de ring kouder is dan het heelal: in de lege ruimte tussen de sterren en sterrenstelsels is het 0,8 graad warmer.

De magneten moeten de protonen op koers houden en voorkomen dat ze ‘uit de bocht vliegen’. Tegelijk is het essentieel dat door LHC goed gefocusseerde protonenbundels (treinen van pakketjes protonen) lopen. Dat levert de meeste botsingen op wanneer ze elkaar kruisen op de vier punten waar reusachtige detectors klaarstaan om de botsingsproducten, waaronder dus misschien af en toe Higgsdeeltjes, te registreren.

De deeltjesbundels mogen daarnaast onder geen beding tegen de wand van de vacuüm bundelpijp aanlopen. Want ofschoon de protonen zo klein zijn dat een mens zich er niets bij kan voorstellen, dragen ze bij elkaar genoeg energie om 500 kilo koper te smelten. Spannend wordt verder hoe de magneten zich over een paar maanden gedragen bij de hoogste energie, en dus de sterkste magneetvelden (bijna 200.000 maal het aardmagnetisch veld).

Spanningen die dan in het materiaal optreden, zullen in het begin geregeld voor instabiliteit zorgen – en daarmee voor uitval van magneten. Er is een heel aantal weken ingeruimd, zo vertelde CERN-directeur Jos Engelen tien dagen geledenin een afgeladen zaaltje op het NIKHEF, om die weg te werken door de magneten te ‘trainen’. Maar al met al, besloot hij met de diplomatie van een directeur, „is een redelijke mate van optimisme over een nabije start van LHC en de LHC-experimenten gerechtvaardigd”.

