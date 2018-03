Renault: duizenden banen verdwijnen

Parijs, 10 sept. Bij de Franse autofabrikant Renault verdwijnen duizenden banen. In Frankrijk zullen door natuurlijk verloop zo`n 4.900 arbeidsplaatsen verdwijnen en in andere landen raken circa 1.100 mensen hun werk kwijt. Dat liet het bedrijf gisteren weten. De op twee na grootste autoproducent van Frankrijk zal later deze maand nog nieuwe plannen voor verdere bezuinigingen presenteren. Daarbij staan waarschijnlijk nog eens tweeduizend banen op de tocht. Renault kampt met sterk gestegen grondstofkosten en een teruglopende vraag naar auto`s. Franse bonden hebben acties aangekondigd.