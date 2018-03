Relatiemedia: reclamefolder of glossy?

Een tijdschrift dat zich tijdens het lezen aanpast aan de lezer. Dat is Bomvol van webwinkel Bol.com, een digitaal blad met het uiterlijk van een papieren tijdschrift. Klikt de lezer op de eerste pagina’s meer op fragmenten van popmuziek dan klassiek, dan vult de rest van het tijdschrift zich automatisch met soortgelijke informatie. Bomvol illustreert de vooruitgang bij bedrijfsbladen, ook wel relatiemedia genoemd. Die kunnen zich zo langzamerhand meten met publiekstijdschriften.

Vele bedrijven en organisaties hebben een relatiemedium. KLM publiceert sinds 1966 het inflight magazine Holland Herald, bekend van de foto’s van Paul Huf en Anton Corbijn. Albert Heijn heeft AllerHande en zo zijn er nog 11.500 titels in Nederland. De Radboud Universiteit in Nijmegen telde onlangs 6.500 (interne) titels voor medewerkers en 5.000 bladen voor externe relaties. Ter vergelijking: in Nederland verschijnen zo’n 2.000 dagbladen, publiekstijdschriften, vakbladen en huis-aan-huisbladen.

„Dertig jaar geleden klonk in een bedrijfsblad nog his master’s voice”, zegt Sak van den Boom. „Tegenwoordig snapt elke marketeer dat relatiemedia open, kritisch en journalistiek moeten zijn.”

Van den Boom (58) geldt als dé Nederlandse expert op het gebied van relatiemedia. Hij is medeoprichter van het Bloemendaalse communicatiebureau vdBJ/Communicatie, verkocht in 2004 zijn aandelen in dat bedrijf aan een New Yorkse branchegenoot en geeft sindsdien advies over relatiemedia.

Relatiemedia zijn volgens Van den Boom een geduchte concurrent geworden voor publiekstijdschriften: „Een onderzoeksbureau liet duizend Nederlanders kiezen uit een publiekstijdschrift en een relatieblad”, zegt Van den Boom. „Iets meer dan de helft had geen voorkeur.” Logisch, een bedrijfsblad is gratis. „Maar als de kwaliteit goed is, speelt prijs een ondergeschikte rol. Neem Sony Magazine. Dat is, tegen betaling, verkrijgbaar in de kiosk. Het magazine kan zich meten met elke andere glossy.

Nog een voorbeeld: voor veel mensen is Ikea’s Family Live het enige woontijdschrift dat ze lezen. „Dat zegt iets over de kwaliteit van het blad.”

Relatiemedia groeien volgens Van den Boom onder meer doordat massamedia de afgelopen jaren zeer versnipperd zijn geraakt. „Veel merken hebben moeite om met hun doelgroep in contact te komen. Wie die groep goed kent en een goede database heeft van zijn klanten, kan overwegen of een eigen medium niet minstens zo effectief is als gewone reclamecampagnes.”

Nieuwe techniek maakt dat ook mogelijk. Van den Boom denkt dat relatiemedia en publieksuitgaven naar elkaar toe groeien. Hij is niet bang voor vermenging van redactionele en commerciële artikelen. „De consument ziet heus wel dat zo’n bijlage een advertorial is.”