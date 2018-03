'Redford zuigt je de film in zonder dat je ziet hoe'

„Ik twijfel tussen Marcello Mastroianni en Robert Redford. Het briljante aan Mastroianni is dat hij overkomt als een hulpeloze baby waardoor je denkt: och lieverd, kom maar hier. Je wilt hem zo graag helpen. En als publiek vind je dan al gauw alles goed. Maar tegelijkertijd is hij een sexy boef. De combinatie van sexy en hulpeloos maakt hem onweerstaanbaar.

„Mastroianni’s hulpeloosheid zie je terug in een scène uit La Grande Bouffe. Daarin besluit hij dat er niets meer uit het leven te halen valt, en dat hij zich dood gaat eten. Hij stort zich in die scène met zoveel plezier op een bord kippenbouten; alsof het zijn eerste keer is. Maar je weet dat hij eraan onder door zal gaan.

„Ik kies toch voor Robert Redford, maar trek een grens bij 1985. Hij heeft tot die tijd zulke mooie films gemaakt; Butch Cassidy & The Sundance Kid vind ik bijvoorbeeld echt fantastisch. Robert Redford zuigt je een film in zonder dat je kunt zien wat hij nou precies zo knap doet. Je kunt bijvoorbeeld niet zeggen „wat een geweldige woede-uitbarsting!” Hij acteert onmerkbaar, zonder dat je de techniek en moeite er aan af ziet. Dat mysterieuze van Redford herken ik ook bij Jeroen Willems op toneel; die speelt ook zo betoverend mooi zonder dat je de techniek er aan af ziet.

„Bijzonder prachtig vind ik een scène in The Sting, waarin Redford poker speelt met een bad guy. Als kijker weet je dat Redford hem gaat oplichten. Maar hij speelt dat hij hem toevallig tegenkomt en ach, dat hij best een potje wil spelen. Dat is van grote klasse. Hij heeft natuurlijk ook vaak een good guy gespeeld, dus gun je het hem van harte als hij een keer een bank wil beroven. Onvoorstelbaar hoe hij het publiek voor zich kan winnen op zo’n ingetogen manier.

„Wat ook helpt is dat hij een knappe man was. Redford was in de jaren zeventig een van de mooiste mannen ooit, zonder dat hij daar dik over deed of moeite voor deed. Niet gelikt, niet perfect.

„Na 1985 is hij op zijn lauweren gaan rusten. Hij speelt voornamelijk de sexy man die veel heeft meegemaakt en toch kwetsbaar is. In Indecent Proposal is hij zielig, verworden tot een karikatuur van zichzelf.

„Voor mij is het ook een zoektocht, het is lastig om zo te kunnen spelen. De lat is erg hoog gelegd door Redford. Ik heb echt goede begeleiding nodig.”

Römer (1978) werd bekend door rollen in films van Theo van Gogh. In 2005 won hij een Gouden Kalf voor zijn rol in 06/05. Ook speelt hij in toneelgezelschap Annette Speelt, dat hij in 2002 met Niels Croiset, Kristen Denkers, Michel Sluysmans en regisseur Christiaan Mooij oprichtte.