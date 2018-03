Radio Voorkeur

Big Bang Day. Themadag op de BBC rond de nieuwe deeltjesversneller in het CERN in Zwitserland, die vandaag in werking wordt gesteld. Met o.m. uitleg over de werking van de versneller en de zoektocht naar het ‘antideeltje’. En een hoorspel dat zich 100 meter onder de grond afspeelt, in de tunnel waar de deeltjesversneller staat. BBC 4, 16.45-17.00u., 22.00-23.00u. en 0.30-1.00u.

Kunststof. Jellie Brouwer praat met Zuid-Afrikaans/Nederlandse schrijver Richard de Nooy. Hij debuteerde onlangs met de roman Zes beetwonden en een tetanusprik. Ned.1, 19.04-20.00u.

De Avonden. Te gast: vier studenten van de Design Academy in Eindhoven over hun project Jurkjes & Jason, waarin zij hun kijk op terrorisme in beeld brachten. Radio 6, 20.02-22.00u.

Casa Luna. Frank du Mosch praat met Mient Jan Faber, bijzonder hoogleraar Human security in war situations. Faber adviseert de advocaat van de voormalig Dutchbat-tolk Nuhanovic ten tijde van ‘Sebrenica’. Vandaag doet de rechter uitspraak in diens zaak tegen de Nederlandse staat. Het gesprek zal ook gaan over de situatie in de wereld nu Rusland zich weer sterk laat gelden. Radio 1, 0.02-0.45u.