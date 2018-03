Tijdens het filmfestival in Venetië dit jaar ging de prijs voor het beste debuut naar Gianni di Gregorio, voor zijn film Pranzo di Ferragosto. Omdat ik a. houd van Italiaanse films, b. houd van Italiaanse films die zich afspelen op één dag, en c. houd van Italiaanse films die zich afspelen op één dag en waarin gegeten wordt – La

Cena, Big Night en Una Giornata

Particulare zijn een paar van mijn favorieten – kan ik niet wachten tot hij hier in de bioscoop gaat draaien.

Volgens de synopsis draait het verhaal om Gianni, een 60-jarige alcoholist, die bij zijn tirannieke moeder in huis woont. De huisbaas vraagt hem om tijdens Ferragosto (Mariahemelvaart) ook zíjn moeder in huis te nemen, in ruil voor kwijtschelding van de huurachterstand. Er komt nog een bejaarde tante logeren, en wanneer Gianni een bevriende arts consulteert, wordt ook diens moeder hem in de maag gesplitst.

Als ik het goed begrepen heb, voelen de oude dametjes zich aan het einde van de feestag zo thuis bij Gianni dat ze niet meer weg willen. Op YouTube zag ik alvast de trailer, waarin veelbelovend vaak eten in beeld kwam. Gianni die boodschappen doet op de markt. Gianni die staat te koken. Gianni die de vier oude dametjes bedient.

De lunch (il pranzo) op Ferragosto is te vergelijken met ons kerstdiner. Hét moment voor Italiaanse families om bij elkaar te komen en te eten en drinken. Wat er in de film precies op tafel komt, werd me niet duidelijk. Maar uit ervaring weet ik dat het op Ferragosto meestal om vier of vijf gangen gaat.

Vaak worden er pastagerechten uit de oven gegeten, en grote stukken gebraden vlees. Bepaald geen lichte kost dus, voor 15 augustus.

Pasta al forno voor 4 personen:

2 eetlepels olijfolie

1 ui, fijngehakt

2 teentjes knoflook, fijngehakt

1 eetlepel verse oregano, fijngehakt (of 1 theelepel gedroogde)

1 blik tomaatstukjes

100 g zwarte olijven, grofgehakt

400 g penne rigate

100 g Parmezaanse kaas, geraspt

Verhit de olijfolie in een koekenpan en fruit de ui tot hij zacht wordt. Fruit na 5 minuten de knoflook en oregano even mee. Voeg de tomaten en olijven toe en laat de saus 10 minuten rustig pruttelen. Kook intussen de pasta op het randje van beetgaar (hij gaart nog verder in de oven) en verwarm de oven voor op 180 graden.

Maak de saus op smaak met zout en versgemalen peper en meng deze, samen met een scheut pastakookwater, door de gare pasta. Vet een lage ovenschaal in met olijfolie en schep hier eenderde van de pasta in. Bestrooi met eenderde van de Parmezaanse kaas. Maak zo nog twee lagen, waarbij je eindigt met de kaas. Bak de pasta ongeveer 20 minuten in de oven.

Janneke Vreugdenhil

