Populariteit kleine auto drukt omzet van autobranche

Voorburg, 10 sept. De omzet van de Nederlandse autobranche is in het tweede kwartaal van dit jaar gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, ondanks een hoger aantal verkochte nieuwe auto's. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekendgemaakt. Volgens CBS is de daling toe te schrijven aan een stijgende populariteit van kleine auto`s. De verkoop van grote, luxe auto`s, waarop meer wordt verdiend, daalde. In de eerste helft van dit jaar daalde de omzet met 2,4 procent terwijl het aantal verkopen steeg met 1,7 procent (4900 auto`s) ten opzichte van een jaar eerder.