Politici zijn nog leuker dan dieren

Politici doen, als het goed is, veel werk zonder dat wij daar erg in hebben. Maar ze komen ook veel op de televisie en, hoewel dat waarschijnlijk niet goed is, beoordelen we ze toch voor een groot deel op hoe ze zich daar gedragen, op hun vermogen om op te treden, duidelijk te zijn, te formuleren, geloofwaardig te lijken.

Gisteravond was een fijne avond om eens een paar politici rustig te bekijken op hun televisiegeniekheid. Rita Verdonk zat er voor de verandering niet bij, alleen maar in afgeleide vorm via Ed Sinke, haar voormalige vriend en adviseur die in Nova kwam vertellen dat Verdonk helemaal geen politica is en geen inhoud heeft en keihard is en sterallures heeft en heel Nederland heel knap voor de gek houdt, samen met haar andere adviseur, Kay van der Linde. Dat weten we dan ook weer.

Geert Wilders, de andere spraakmaker, lijkt geschikter om óver te praten dan met, maar we zien hem toch geregeld. Gisteravond was hij te gast bij Andries Knevel in Het elfde uur. Wilders is een man die graag wat roept, die tipjes van sluiers oplicht en dan zegt: volgende week meer, alsof hij een hoorspelserie is. Nu vond hij dat ouders van minderjarige kinderen die zich niet gedragen – hij bedoelde tamelijk onomwonden vooral Marokkaanse jongetjes – in de gevangenis moesten worden gezet. Ouders moesten nu eindelijk hun verantwoordelijkheid maar eens nemen. Verder gaf hij staatssecretaris Tineke Huizinga van de ChristenUnie de wind van voren, die vorige week bij Knevel & Van den Brink gezegd had dat wellicht in de toekomst het Suikerfeest wel een nationale feestdag zou kunnen worden. „Heel gematigd vond ik”, zei Knevel, maar Wilders vond het ‘ongelooflijk’ en een schande dat mevrouw Huizinga niet meteen dacht aan hoe christenen in Saoedi-Arabië behandeld werden!

Grappig land om als voorbeeld uit te kiezen voor ons eigen gedrag. Knevel had er helaas weinig meer op terug dan veel indringend kijken met opengesperde ogen en wijzen met alle tien vingers gestrekt. Het lijkt nooit makkelijk om met Wilders te praten, hij maakt eigenlijk altijd de indruk dat vragen van de interviewer alleen maar lichtelijk hinderlijk zijn bij zijn streven om zoveel mogelijk krachtdadige uitspraken te doen die de mensen in het land zullen enthousiasmeren.

We kregen ook ter mediabeoordeling Eimert van Middelkoop voorgezet gisteravond. Hij was eerst even in Netwerk in verband met de medaille die de in Afghanistan gesneuvelde Cor Strik níet gekregen had, maar de Amerikaanse soldaat die geprobeerd had zijn lichaam te bergen en daarbij was omgekomen wél. Dat kan hij goed, onze minister van Defensie, hij is een ster in vaderlijk optreden en aardige dingen zeggen over de inzet en de moed van onze jongens en het mooie werk dat ze doen. Minder goed kan hij daarover discussiëren, zoals je later op de avond kon zien bij Pauw & Witteman die vorige week in Uruzgan een gesprek tussen hem en Femke Halsema hadden georganiseerd, in Kamp Holland.

Halsema kan heel goed debatteren, ze hoort tot de besten op dat gebied: rustig, redelijk, goed geformuleerd, op de hoogte en – dat is niet onbelangrijk – altijd met het uitgangspunt wat de verantwoordelijkheid van de politiek is of zou moeten zijn. Zo kon ze ook, ten overstaan van al die soldaten die hun leven wagen ten behoeve van deze missie, een onderscheid maken tussen het werk dat daar werd verricht, waar ze alle lof voor had, en de zinvolheid van de missie, die ze niet zo groot vond. Los van wie er gelijk heeft, zag je dat Van Middelkoop het aflegde omdat hij te kwaad werd over de aanval – en omdat hij niet op dezelfde rustige manier tegenwerpingen wist te maken. Hij maakt vooral indruk als hij vrij kan praten. Maar het zijn alle twee goede mediapolitici, Halsema en hij.

Net als, die zagen we ook nog even in Netwerk, Hans van Baalen van de VVD. Die heeft heel goed naar papa Wiegel gekeken en kan altijd kalm, met afstand en ook alweer zeer welgeformuleerd zijn woordje doen.

Kalme overtuiging, dat is misschien wel het belangrijkste op de televisie. Ernaar kijken wordt een vorm van ethologie – je hebt geen dierenprogramma’s meer nodig.