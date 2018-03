Philips verhoogt prijzen

Amsterdam, 10 sept. Philips gaat de prijzen van zijn producten verhogen om zich beter te kunnen wapenen tegen de verzwakte economische omstandigheden. Het technologieconcern heeft onder meer last van de gestegen grondstoffen- en energieprijzen. Dat maakte Philips vandaag bekend voorafgaand aan een elektronicaconferentie in Londen. Het concern bevestigde tevens op schema te liggen om de financiële doelstellingen voor 2010 te halen. Philips verwacht tot 2010 jaarlijks met 6 procent te groeien. De winstmarge moet in die periode stijgen tot 10 à 11 procent.