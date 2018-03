Parlement Servië keurt akkoord met Europese Unie goed

BELGRADO. Het Servische parlement heeft gisteren met overweldigende meerderheid ingestemd met het Stabilisatie- en Associatie Akkoord (SAA) met de EU. Het SAA werd in het 250 zetels tellende parlement met 140 tegen 28 stemmen goedgekeurd. De goedkeuring moet uiteindelijk leiden tot een volwaardig EU-lidmaatschap. Het akkoord treedt pas volledig in werking als de EU tevreden is over de samenwerking van Servië met het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag. De Servische regering van de pro-westerse president Boris Tadic wil een snelle toetreding tot de EU. Dit leidde onder meer tot de arrestatie en overdracht van de vroegere Bosnisch-Servische president Radovan Karadzic. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen 15 september bijeen om te kijken of Servië ”volledig samenwerkt” met het tribunaal.