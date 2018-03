Paralympics vallen in de smaak bij tv-kijker

De NOS is tevreden met het aantal kijkers dat de eerste twee dagen naar het programma NOS Paralympische Spelen heeft gekeken. Gisteravond keken er 259.000 mensen, maandag waren dat er zelfs 427.000.

„We werken niet met van tevoren vastgestelde doelstellingen”, zegt Marc van Hal, hoofd communicatie van de NOS. „Aangezien het hier om topsport gaat, zien we het als onderdeel van onze taak om dit uit te zenden, of er nou veel mensen kijken of weinig. Maar we zijn natuurlijk blij dat we veel kijkers trekken.”

De toegenomen professionalisering van de gehandicaptensport is een van de redenen dat de NOS er veel aandacht aan besteedt, vertelt Paul Vloon, eindredacteur van het programma. Maar voordat de Paralympische Spelen begonnen, was hij nog niet zeker dat het programma zou aanslaan bij de kijkers. „Televisie is toch een beeldmedium. Er zijn verschillende componenten van belang. Een daarvan is het ‘ik wil ook zo zijn’. Die component valt echter weg, want de gemiddelde kijker hoopt nou eenmaal niet dat zijn been geamputeerd moet worden zodat hij naar de Paralympische Spelen kan.”

Maar blijkbaar gaat het de kijker niet alleen om identificatie. „Deze sporters hebben keihard gewerkt om te komen waar ze nu zijn. Een hele prestatie en de kijker vindt dat mooi om te zien”, zegt van Hal. „Het slaat ook aan vanwege het wedstrijdelement. Als het spannend wordt en er Nederlandse medailles gewonnen kunnen worden, zal het aantal kijkers waarschijnlijk alleen maar toenemen. Tot slot speelt ook het ‘wij-gevoel’ een rol. Want die sporters vertegenwoordigen op het toernooi in Peking natuurlijk wel ons land.”

Thea Limbach, chef de mission van de paralympische ploeg, is blij met de vele kijkers. „Hieruit blijkt toch dat er interesse is voor de Paralympische Spelen en dat mensen deze sporters waarderen.” Ze hoopt dat de sporters op deze manier makkelijker aan sponsors komen. „Het blijft altijd lastig om sponsors te krijgen, maar als de sporters bekend zijn wordt het waarschijnlijk toch een stuk makkelijker.”

Limbach denkt dat het aantal kijkers vooral positief is voor de Paralympische Spelen over vier jaar in Londen. „Als er zoveel kijkers zijn, is het waarschijnlijk mogelijk om langere programma’s uit te zenden. Misschien zouden sommige wedstrijden zelfs live uitgezonden kunnen worden.” Eindredacteur Vloon is het met haar eens. „Er is dan een slechts uur tijdsverschil, dus dat zou moeten kunnen.”