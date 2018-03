Overige films

Manufacturing Dissent (Debbie Melnyk & Rick Caine, 2007, Canada). Guerrillafilmer Michael Moore wordt onderworpen aan zijn eigen methode. Twee filmers reizen hem na om hem wat vragen te stellen. Ontluisterend is de deconstructie van Moores debuutfilm Roger & Me als een lange reeks manipulaties. Eén authentiek talent van Moore missen de makers: de humor die van Moores boze documentaires zulke lichtvoetige films maakt. Ned.2, 24.00-1.25u.

The Romantic Englishwoman (Joseph Losey, 1975, Engeland). Melodrama over echtelijke guerrillaoorlog tussen auteur Michael Caine en echtgenote Glenda Jackson. ARD, 0.35-2.25u., tweetalig.

Higher and Higher (Tim Whelan, 1943, VS). Frank Sinatra's debuut als acteur. Dienstboden beramen plan om failliete werkgever te helpen. Met The Music Stopped en I Couldn’t Sleep a Wink Last Night. Morgen, BBC2, 11.30-13.00u.