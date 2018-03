Oud en boos

Oudere duiven transformeren in haviken. Zoals de prominente Israëlische historicus Benny Morris. Morris wijdde zijn leven aan het ontkrachten van mythes over de ontstaansgeschiedenis van Israël; mythes die zowel aan Israëlische als aan Palestijnse kant doorslaggevende argumenten zijn om niet met elkaar te praten.

Een nauwgezet historicus is Morris nog steeds, schrijft Shlomo Ben-Ami eerder deze maand in het Amerikaanse tijdschrift Foreign Affairs. Maar de snoeiharde politieke denkbeelden die Morris vroeger bestreed, zijn nu de zijne geworden. Zo zei hij in 2004 dat Ben-Gurion in 1948 het hele land had moeten ‘reinigen’, dat wil zeggen, alle Palestijnen had moeten verjagen.

„Wat gebeurt er toch met mannen, als ze ouder worden? Het lijkt wel of ze alles vergeten, waar ze ooit in geloofden.” Deze verzuchting is afkomstig uit de film Guess Who’s Coming to Dinner? uit 1967, over de rijke blanke vrouw Joey, die met een zwarte man wil trouwen. De vader van de vrouw (Spencer Tracy in zijn allerlaatste rol) heeft als vrijzinnig journalist zijn hele leven lang gevochten voor gelijkberechtiging, maar nu zijn eigen dochter de voorhoede van een nieuwe, betere wereld wil zijn, schiet hij in de verdediging. Tracy komt tot inkeer na een flinke schrobbering van de moeder van zijn aanstaande schoonzoon: die hierboven aangehaalde zinnen.

Sommige mensen worden niet milder met de jaren, integendeel. Het meest verbijsterende voorbeeld in Nederland is De Volkskrant, dat van opgewonden luis-in-de-pels veranderde in hitsig volkstribunaal. De Volkskrant smult net zo hard van de Duyvendak-Cramer-kraker schandalen als De Telegraaf – met dezelfde woede over hippies die rommel maken. De krant wordt geleid door de generatie die, net als Joey in de film, in de jaren vijftig geboren werd. Zou Joey haar kinderen tegenwoordig ook waarschuwen, niet met een Marokkaan of een kraker thuis te komen?

De omslag is raadselachtig. Word je bitter met de jaren, omdat idealen lastig waar te maken blijken? Uitleg krijgen wij ‘jeugd’ meestal niet. Dat wordt dus wachten tot we zelf oud en boos geworden zijn.

Merel Boers