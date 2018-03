Oppositie in Angola accepteert verlies

Luanda. De oppositie in Angola heeft zich neergelegd bij de overwinning van regeringspartij MPLA tijdens de parlementsverkiezingen van eind vorige week. De MPLA van president Dos Santos, die de overwinning al had opgeëist, regeert Angola sinds de onafhankelijkheid in 1975. Met ruim 80 procent van de stemmen geteld, krijgt de MPLA ruim 80 procent van de stemmen, aldus de kiescommissie. Unita kan rekenen op ruim 10 procent. Waarnemers van de Europese Unie willen de verkiezingen niet voorzien van het stempel `vrij en eerlijk` maar noemen ze wel een vooruitgang voor de democratie in Angola. ”De verkiezingen waren transparant [...] mensen stemden vrijelijk en we hebben geen geweld of intimidatie gezien tijdens de campagne”, aldus het Italiaanse hoofd van de EU-missie.