Op jacht naar het missende bouwsteentje van het heelal Bij Genève wordt vandaag de grootste deeltjesversneller ter wereld opgestart. De hoop is dat het nog onontdekte Higgsdeeltje opduikt. Maar wat er precies gaat gebeuren, weet niemand. pagina 4 en 5Het Higgsdeeltje of Higgsboson, vernoemd naar de Britse natuurkundige Peter Higgs (1929). Foto AFP==== A European Organisation for Nuclear Research (CERN) scientist faces a computer screen at the Large Hadron Collider (LHC) control center on September 3, 2008 near Geneva a few days before CERN will switch on, on September 10, the LHC a massive underground laboratory that will smash protons together and analyse the sub-atomic debris that results. The project, housed in a 27-kilometre (16.9-mile) circular tunnel near Geneva, aims at resolving some of the greatest mysteries in physics. One of the biggest quests will be to find a theorised particle called the Higgs Boson, which could explain nagging anomalies about mass. The Higgs has been dubbed the "God particle," because it is believed to be everywhere but is so elusive. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI

