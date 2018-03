Ondernemingskamer geeft ASMI meer tijd

AMSTERDAM. De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft chipmachinefabrikant ASMI drie maanden extra de tijd gegeven om tot een oplossing te komen voor zijn conflict met enkele grootaandeelhouders. ASMI had gevraagd om uitstel van de verdere behandeling van de zaak. Die draait om een beschermingsconstructie die het bedrijf in mei optrok. Zo moest een couppoging worden gedwarsboomd van ontevreden aandeelhouders - onder aanvoering van de Britse pensioenbeheerder Hermes - tegen topman Chuck del Prado. De Amerikaanse concurrent Applied Materials bracht samen met investeringsmaatschappij Francisco Partners een bod van maximaal 800 miljoen dollar uit op de operationele tak van ASMI. Het bedrijf wees dat bod af, maar wil nog afwachten of er een beter voorstel komt. Een overname voor een goede prijs zou een einde kunnen maken aan het conflict tussen ASMI en de aandeelhouders.