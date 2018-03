Oekraïne krijgt geen lidmaatschap EU

Parijs. De Europese Unie biedt Oekraïne een `associatieakkoord` aan, waardoor het land handelsvoordelen krijgt en Oekraïners makkelijker aan visa voor EU-landen komen. Oekraïne krijgt voorlopig geen enkele toezegging dat het op termijn lid kan worden van de EU, zoals Polen had voorgesteld. Dat staat in de concepttekst van een verklaring die gisteren werd gepresenteerd na een topbijeenkomst in Parijs van EU-voorzitter Frankrijk en de president van Oekraïne, Viktor Joesjtsjenko. In de verklaring over het associatieakkoord staat dat de EU blij is met ”de keuze van Oekraïne voor de EU” en dat er sprake zal zijn van nauwere banden die zich ”verder zullen ontwikkelen”.