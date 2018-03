Noord-Korea ontkent dat leider ziek is

Noord-Korea heeft vandaag ontkend dat de leider van het land, Kim Jong-il, ernstig ziek is. De geruchten over zijn gezondheid wakkerden gisteren aan omdat hij de militaire parade niet bijwoonde die voor het zestigjarig jubileum van het land werd gehouden.

De Noord-Koreaanse autoriteiten deden de berichten af als een „samenzwering” en „waardeloos”. Maar volgens Amerikaanse inlichtingenmensen heeft Kim een beroerte gehad. Er circuleren al enkele weken berichten over de slechte gezondheid van de Noord-Koreaanse leider. Toch hebben de VS volgens een Amerikaanse ambtenaar nog geen onafhankelijke bevestiging gekregen.

Kim leidt al geruime tijd aan een hartkwaal en suikerziekte, zo liet de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst weten. Maar de ziektes zouden niet zo ernstig zijn dat een publiek optreden van de leider niet mogelijk is. Kim is de laatste drie weken niet in het openbaar gezien.

De gezondheid van Kim is zowel in Noord-Korea als daarbuiten een gevoelig onderwerp. Het is moeilijk te voorspellen wat er gebeurt na zijn dood. „Gevreesd wordt voor een interne machtsstrijd, instabiliteit en de vraag wie in Noord-Korea de controle over de nucleaire installaties krijgt”, stelt Bruce Klinger, voormalig Korea-analist voor de CIA.

De geruchten over de gezondheid van Kim komen op een moment dat Pyongyang met de Verenigde Staten ruziet over de ontmanteling van het nucleaire programma van het land. Noord-Korea wil van de Amerikaanse lijst van landen die terrorisme ondersteunen. Maar Washington wil dat pas doen als er afspraken zijn gemaakt over de manier waarop de ontmanteling van het nucleaire programma van Korea gecontroleerd kan worden.

Om de Amerikanen onder druk te zetten, heeft Noord-Korea onlangs gezegd de reactor opnieuw op te starten. De VS twijfelen er echter aan of dat op korte termijn ook mogelijk is. Wel zou Noord-Korea bij de reactor in Yongbyon opgeslagen apparatuur hebben uitgepakt en verplaatst.

In Noord-Korea dreigt momenteel de grootste hongersnood te ontstaan sinds midden jaren negentig. Destijds kwamen naar schatting 2 miljoen mensen om. Volgens het VN-voedselprogramma (WFP) gaan meer dan 6 miljoen mensen gebukt onder een voedseltekort dat is ontstaan door mislukte oogsten en overstromingen. Volgens het WFP is zeker 42 miljoen euro nodig om in de hoogste nood te voorzien. Een gepland voedselprogramma van 15 maanden kost volgens het WFP 355 miljoen euro.

Kim heeft vandaag een verjaardagskaart verstuurd naar president Bashar al-Assad van Syrië, zo meldt het persbureau van Pyongyang. Hij wenst de leider van het tot voor kort bij het Westen uit de gratie zijnde land een goede gezondheid toe en succes met pogingen de welvaart te vergroten. (Reuters, AP)

