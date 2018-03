'Nederland door Fitna populair bij terroristen'

Nederland en Nederlandse belangen in het buitenland zijn één van de voorkeursdoelen van internationaal opererende terroristische netwerken geworden. Dat is met name het gevolg van de film Fitna, die Tweede Kamerlid Geert Wilders eerder heeft uitgebracht.

Dat blijkt uit de jongste editie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). In de afgelopen maanden is uit uiteenlopende bronnen informatie vergaard waaruit dit duidelijk is geworden, aldus de NCTb.

De dreiging wordt voornamelijk veroorzaakt door de film Fitna die door moslimextremisten als een zware belediging en provocatie wordt beschouwd, constateert de NCTb.

„We krijgen concrete meldingen dat er in radicale netwerken speciaal aan Nederland wordt gedacht”, zei minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie, CDA) gisteren in een toelichting. „Er worden een paar Europese landen met name genoemd en daar zit Nederland helaas bij. Als rechtvaardiging daarvoor noemen jihadisten de film Fitna.”

„De effecten van Fitna zijn niet van de een op de andere dag weg. Overigens zijn degenen die een aanslag voorbereiden uiteraard als enigen verantwoordelijk, daar mag geen misverstand over bestaan”, benadrukt de Hirsch Ballin. „We moeten deze signalen serieus nemen. Daarbij gaat het ook om de beveiliging van bepaalde Nederlandse objecten in het buitenland.” Volgens de minister worden er geen specifieke doelen in Nederland genoemd.

Met een aanslag zouden extremisten het in de islamitische wereld verslechterde imago van de heilige oorlog in Irak, met vele doden onder moslims, willen opvijzelen.

Verder wordt in het dreigingsbeeld opgemerkt dat er steeds meer Westerse moslimextremisten in trainingskampen in het grensgebied van Pakistan en Afghanistan worden waargenomen. Die vallen mogelijk minder op bij Westerse veiligheidsdiensten en zouden daardoor beter inzetbaar zijn bij het uitvoeren van aanslagen in het Westen.

Volgens de NCTb onderstrepen deze ontwikkelingen de toegenomen dreiging die sinds maart dit jaar mede aanleiding was om het algemene dreigingsniveau in Nederland te verhogen van ‘beperkt’ tot ‘substantieel’. (ANP)