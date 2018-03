'Missies EU, VN in Tsjaad slagen niet'

De vredesmissies van de Europese Unie en de Verenigde Naties in Oost-Tsjaad slagen er niet in om afdoende bescherming te bieden aan de vluchtelingen en ontheemden in het gebied. Er moet snel extra politiekracht worden gestationeerd.

Dat stelt ontwikkelingsorganisatie Oxfam in een vandaag gepresenteerd rapport.

Sinds dit voorjaar is een EU-vredesmissie (Eufor) actief in Oost-Tsjaad en het noorden van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Nederland levert zestig mariniers aan het 3.700 man tellende Eufor. Daarnaast leidt de VN-missie Minurcat Tsjadische agenten op die de ontheemden- en vluchtelingenkampen moeten gaan bewaken.

In de praktijk zijn de vluchtelingen en ontheemden echter slachtoffer van „groeiende wetteloosheid en banditisme”, aldus Oxfam. In Oost-Tsjaad bivakkeren ruim 250.000 vluchtelingen uit de West-Soedanese provincie Darfur en 180.000 ontheemden uit Tsjaad. Bovendien zijn er zo’n 50.000 vluchtelingen uit de CAR.

Eufor geeft „een veilig gevoel” maar de militairen mogen niet de kampen in en kunnen dus weinig uitvoeren tegen bandieten en rebellen, aldus Oxfam. Dat is een politietaak maar van de geplande 850 Tsjadische agenten zijn er pas 300 opgeleid en nul ingezet, stelt Oxfam. De organisatie roept de VN op een extra politiemacht in te zetten. De V-raad beslist deze maand over verlenging van de missie, die tot begin volgend jaar duurt.

Een VN-representant in Tsjaad zei in een reactie dat het opleiden van lokale politie „een nieuw concept” is, dat „tijd nodig heeft”.

Het rapport van Oxfam staat op nrc.nl/buitenland