Minister Italië eert soldaten Mussolini

Rome. Vijfenzestig jaar na dato splijt het onverwerkte fascistische verleden de Italiaanse politiek nog altijd. Bij een herdenking maandag in Rome liet minister van Defensie La Russa van zich horen. Hij eerde de militairen die na de afzetting van Mussolini in 1943 nog vochten aan de kant van de fascistische dictator als ”vaderlandslievend”. Vanaf hetzelfde podium roemde de Italiaanse president Napolitano juist de ”waardigheid`` van de Italiaanse jongeren die in september 1943 weigerden voor Mussolini te vechten. Twee dagen geleden zei burgemeester van Rome Alemanno dat ”de rassenwetten van 1938 het absolute kwaad waren, maar dat het fascisme dat niet was”. La Russa en Alemanno zijn beiden lid van de Alleanza Nazionale, een rechtse partij die samen met Forza Italia van Berlusconi is opgegaan in regeringspartij Volk van de Vrijheid.