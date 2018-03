Minister Israël ziet ontvoering Ahmadinejad als optie

Iran heeft gisteren een „vastbesloten en helder” antwoord geëist van de Verenigde Naties op wat het omschreef als gevaarlijke dreigementen van Israël.

De kwestie betreft onder andere een uitspraak van de Israëlische minister Rafi Eitan. Deze heeft in een vraaggesprek met het Duitse blad Der Spiegel gezegd dat de Iraanse president Ahmadinejad voor het Internationaal Strafhof in Den Haag zou moeten worden gebracht. Ontvoering, zei hij, is een „aanvaardbare optie” om dat te bewerkstelligen. Eitan (81) was in 1960 een van de Mossad-agenten die nazileider Adolf Eichmann in Argentinië ontvoerden en voor een Israëlische rechtbank brachten.

In Israël wordt Ahmadinejad beschuldigd van plannen tot genocide omdat hij diverse malen heeft gezegd dat Israël van de kaart zal worden geveegd. Irans nucleaire programma, dat volgens Teheran volstrekt vreedzaam is maar volgens Jeruzalem in werkelijkheid is gericht op de verwerving van kernwapens, versterkt de Israëlische zorgen.

In een brief aan VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon verwees de Iraanse VN-ambassadeur, Mohammad Khazaee, ook naar een dreigement van de Israëlische minister van Defensie Barak om geweld te gebruiken tegen het Iraanse nucleaire programma. Khazaee noemde de Israëlische uitspraken „gevaarlijk” en een schending van „de fundamentele waarden van de beschaafde wereld”. Het werkeloos toezien van de VN-Veiligheidsraad bij eerdere dreigementen, schreef hij, had „het gezegde regime” alleen maar aangemoedigd. (AP, AFP)