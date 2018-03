Meesten gaan er niet op achteruit, zegt Bos

Een kleine groep ouderen en uitkeringsgerechtigden die gebruikmaakt van buitengewone lastenaftrek,gaat er volgend jaar in koopkracht iets op achteruit.

Volgens minister Bos (Financiën, PvdA) zal voor het overgrote deel van de bevolking volgend jaar sprake zijn van koopkrachtbehoud of een kleine vooruitgang in koopkracht. Bij een verwachte economische groei in 2009 van 1 procent en een inflatie van 3 procent is dat „nogal een prestatie”, aldus Bos.

De minister reageerde op gisteravond uitgelekte cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) die met Prinsjesdag openbaar worden gemaakt. Hieruit blijkt dat onder bepaalde omstandigheden enkele specifieke groepen – gepensioneerden en mensen met een minimumuitkering – er in koopkracht op achteruit zullen gaan.

Door de voorgenomen beperking van de aftrek voor buitengewone uitgaven kan er in individuele omstandigheden sprake zijn van koopkrachtdaling, erkende Bos. Hij sloot niet uit dat het komende kabinetsvoorstel voor de beperking van de buitengewonelastenaftrek nog iets wordt bijgesteld tijdens de Kamerbehandeling in het najaar.

Naar aanleiding van de uitgelekte koopkrachtcijfers zei Bos: „Een absolute koopkrachtgarantie voor ieder individu kan geen enkele politicus geven.” Twee weken geleden zei hij na afronding van het kabinetsberaad over de koopkracht in 2009: „Hier staat een heel tevreden minister. Niemand gaat er financieel op achteruit.”

Het CPB hanteert in zijn berekeningen voor Prinsjesdag twee verschillende benaderingen van de koopkracht. In de ene tabel is voor geen enkele inkomensgroep sprake van een koopkrachtdaling. Uit een andere presentatie van ‘koopkrachtwolken’ blijkt dat wel het geval te zijn. „Je kunt dezelfde gegevens op verschillende manieren knippen en dan met andere uitkomsten komen”, zei Bos. Dezelfde inkomensmaatregel kan voor individuele gevallen verschillend uitpakken. „Daarom moet je er heel voorzichtig mee omgaan.”

Het beeld van de koopkracht waarvan het kabinet aanvankelijk uitging bij de opstelling van de begroting voor 2009, zag er minder rooskleurig uit. Door het kabinetsbesluit om de voorgenomen verhoging van de btw niet te laten doorgaan en door wel vast te houden aan de afschaffing van de WW-premie voor werknemers, verbeterde het koopkrachtbeeld aanzienlijk.

Minder belastingaftrek zieken

Ook heeft het kabinet met fine tuning van belastingschijven en toeslagen kwetsbare inkomensgroepen geholpen, zei Bos vanmorgen. Hierdoor is het totaalbeeld voor de koopkracht, ook in de cijfers van het CPB, opgekrikt.

De beperking van de regeling voor de aftrek van buitengewone lasten heeft het kabinet in het regeerakkoord vastgelegd. Het beroep op deze aftrekpost is veel sterker toegenomen dan bedoeld. De regeling is bedoeld voor chronisch zieken en gehandicapten, maar ook veel mensen voor wie de regeling niet is bedoeld, maken er gebruik van.

In het vorige kabinet wilde minister van Financiën Zalm (VVD) hier iets aan doen, maar hij stuitte op fel verzet van onder meer de PvdA-fractie in de Kamer.

Het kabinet Balkenende IV heeft bij zijn aantreden afgesproken 250 miljoen te bezuinigen op de fiscale aftrek voor buitengewone uitgaven. Eerdere voorstellen van dit kabinet voor een nieuwe, veel soberder, regeling vond de Tweede Kamer onacceptabel. Ruim een half miljoen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zouden er volgens het Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting op achteruitgaan.

Onder druk van de Kamer en belangenorganisaties werkt het kabinet nu aan een nieuwe regeling om bijzondere ziektekosten van mensen te compenseren. Naar verluidt worden daarbij met name gehandicapten die in een instelling verblijven, fiscaal gespaard. Zij dreigden er 9 procent in inkomen op achteruit te gaan. Die verslechtering zou (grotendeels) ongedaan worden gemaakt. Al eerder was gebleken dat de ingrijpende hervorming van de ziektekostenaftrek gezinnen met modale en hogere inkomens, gezonde 65-plussers en gedeeltelijk arbeidsongeschikten financieel zou treffen. Uit de CPB-berekeningen voor Prinsjesdag blijkt dat met name 65-plussers met een klein pensioen en enkele groepen uitkeringsgerechtigden geen compensatie krijgen, waardoor hun koopkracht af zal nemen.

Koopkracht

In het artikel 'De meesten gaan er niet op achteruit , zegt Bos'(10 september, pagina 1) is het citaat dat leidde tot die kop toegeschreven aan minister Bos (Financiën, PvdA). De bewindsman heeft gezegd dat geen enkele inkomensgroep er volgend jaar op achteruit gaat en dat hij voor individuele gevallen geen garanties kon geven.

