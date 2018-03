Vandaag: De ochtendperiode verloopt grotendeels bewolkt met lokaal een spat. Vanmiddag klaart het geleidelijk op, bij maxima rond 20 of 21 graden.

Vooruitzichten: Donderdag flink wat zon en zomers warm, later vooral in het zuidwesten onweer. Vrijdag waarschijnlijk in de hele zuidwestelijke helft buien.