Lichte blessure voor Huta Galung

SEVILLA, 10 sept. Tennisser Jesse Huta Galung heeft in de eerste ronde van het challengertoernooi in Sevilla geblesseerd opgegeven. Het gaat om een lichte knieblessure. Zijn deelname aan het Davis-Cupduel tegen Zuid-Korea over anderhalve week is niet in gevaar, zo berichtte hij op zijn website. De 22-jarige Huta Galung sloeg zichzelf in het duel tegen de Spanjaard Iñigo Cervantesdoor een mislukte backhand tegen de knie. Daardoor ontstond een flinke bloeduitstorting. Uit voorzorg besloot hij zich terug te trekken. De zwelling is inmiddels voor een groot deel geslonken.