LG Display: prijzen lcd-schermen dalen

Seoul, 10 sept. De Zuid-Koreaanse producent van lcd-schermen LG Display heeft zijn vooruitzichten voor het derde kwartaal verlaagd. Volgens het bedrijf, waarin Philips nog aandeelhouder is, dalen de prijzen van de schermen harder dan verwacht door de economische neergang in de wereld. Dat heeft LG Display vandaag bekendgemaakt. Het bedrijf verwacht dat de verkoopprijzen tegen de 20 procent zullen dalen, terwijl het eerder nog uitging van een daling van 10 tot 15 procent. LG Display heette tot voor kort LG.Philips LCD. Philips heeft zijn belang in het bedrijf stapsgewijs afgebouwd. Het concern heeft nu nog 13,2 procent van de aandelen in handen.