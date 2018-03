Levend kunstwerk van Delvoye verkocht

Er liepen al varkens rond met zijn getatoeëerde roosjes, hartjes en Jezusfiguren. Maar nu is er ook een mens die als levend kunstwerk een tatoeage op zijn rug draagt van de Belgische kunstenaar Wim Delvoye. Het Amerikaanse kunsttijdschrift Artforum meldde deze week dat Delvoye zijn ‘levende tatoeage’ voor 150 duizend euro verkocht heeft aan de Duitse kunstverzamelaar Rik Reinking.

Drager van de originele Delvoye is Tim Steiner, een 31-jarige muzikant uit Zürich. Hij is met de verzamelaar overeengekomen dat hij zijn rug, met daarop een afbeelding van de heilige Madonna, jaarlijks enkele weken zal exposeren. Als Steiner sterft, zal zijn rug gevild worden en erft Reinking de tatoeage. Het looien van de mensenhuid zal niet gemakkelijk zijn, heeft Delvoye al gezegd op de Belgische radio. „Het is moeilijker dan bij een varken.”

Net als bij andere kunstwerken staat het de verzamelaar vrij om de Delvoye te verkopen, te doneren of na te laten. Steiners familie heeft in een rechtsgeldig document moeten vastleggen zich niet te verzetten tegen het verwijderen van de tatoeage na Tims dood. Volgens het koopcontract mag Reinking de jonge Zwitser ook in een privésetting exposeren of naar evenementen sturen. Steiner was al te zien in diverse praatprogramma’s en zal deze week zijn rug tonen op de Asia Pacific Contemporary Art Fair in Sjanghai.

Volgens Delvoye’s galeriehoudster Jutta Nexdorf, van de De Pury and Luxembourg Gallery in Zürich, is het voor het eerst in de geschiedenis dat zo’n transactie plaatsvindt. De opbrengst van de verkoop wordt verdeeld over drie partijen: de galerie, Wim Delvoye en Tim Steiner zelf. Over percentages wil Nexdorf niets zeggen.

Delvoye heeft 35 uur gewerkt aan de tatoeage, die Tim (2008) heet. Het kunstwerk bestaat uit diverse tatoeageclichés, zoals roosjes, zwaluwen en vleermuizen. Boven het hoofd van de Madonna prijkt een schedel met een kruis op het voorhoofd – een onmiskenbare verwijzing naar de diamanten schedel van Damien Hirst, For the Love of God. Net als Hirst rekt Delvoye met zijn kunstwerk de grenzen van de kunst op, en levert hij commentaar op de huidige kunstmarkt. Delvoye heeft zijn kunstwerk in de hoek rechtsonder gesigneerd, net boven Steiners rechterbil.

Steiner en het kunstwerk op de Duitse tv: nrc.nl/kunst