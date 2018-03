Lehman Brothers onder druk New York, 10 sept. Het hoofdkantoor van Lehman Brothers in New York. De vraag is of op deze gevel de borden met de naam Lehman op de korte termijn nog te zien zullen zijn, nu de aandelen van de bank bijna gehalveerd zijn in waarde en gesprekken met de Koreaanse bank KDB over een kapitaalinjectie zijn afgebroken. Investeerders vragen zich af of de zakenbank elders wel geld kan aanboren. Foto AP ===== ** FILE ** In this May 27, 2008 file photo, traffic passes Lehman Brothers headquarters in New York. Lehman Brothers Holdings Inc. shares plunged to their lowest level in more than a decade Tuesday, Sept. 9, 2008, amid investor concerns that the battered investment bank is running out of options to raise capital. (AP Photo/Mark Lennihan, file)

Associated Press