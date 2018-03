Langzaam koeler

Nog even kunnen we genieten van betrekkelijk warme dagen voordat de koelere lucht het gaat overnemen. Het weer voor de komende dagen wordt beheerst door zowel een hogedrukgebied boven Scandinavië als een complex lagedrukgebied dat zich op de oceaan bevindt. Het lijkt erop, dat door de aanwezigheid van het hogedrukgebied, de lagedrukgebieden met hun kernen boven de oceaan blijven bivakkeren. Voordeel voor Nederland is, dat langs de oostflank van dit slechtweergebied tijdelijk warme lucht wordt aangevoerd. Maar er kleeft ook een nadeel aan. Langs deze zelfde oostflank slingeren storingen die vooral voor het zuiden van het land roet in het eten gaan gooien. Vannacht is het nog droog, wisselend bewolkt en met een naar zuid draaiende wind wordt er zachte lucht aangevoerd die morgen het kwik op veel plaatsen laat stijgen naar 25 graden. Er is veel zon, maar ’s middags sluipt een aantal onweersbuien het zuiden van het land binnen. Het onweer en de buien breiden zich gedurende de nacht uit richting het oosten om tegen de ochtend uit te doven.

Vrijdag begint dan weer met redelijk wat zon in de ochtend en ’s middags voor de zuidelijke helft nog een keer onweersbuien. Op veel plekken wordt het nog 22 graden. Zaterdag verloopt koeler met voor het zuiden ’s ochtends nog een aantal lichte buien. Vanaf zondag is het overwegend droog en zonnig, maar warmer dan 20 graden wordt het niet.