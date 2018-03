Kritisch directielid weg bij ziekenhuis

Doetinchem, 10 sept. Directielid Lars Nieuwenhoff is ontslagen bij het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. Een woordvoerder maakte gisteren bekend dat de directie geen vertrouwen meer heeft in zijn functioneren. Kritische opmerkingen van Nieuwenhoff over de in zijn ogen te hoge salarissen van artsen zijn bij de directie in het verkeerde keelgat geschoten. In een ingezonden brief van 2 september in de Gelderlander mengde de directeur facilitaire zaken van het ziekenhuis zich in de nationale discussie over topsalarissen in de zorg. Volgens Nieuwenhoff verdienen doktoren te veel, maar blijven zij buiten schot.