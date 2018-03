KPN nu ook in Frankrijk

Parijs, 10 sept. Telecombedrijf KPN gaat ook mobiele telefonie in Frankrijk aanbieden. Het concern heeft een akkoord gesloten met zijn Franse branchegenoot Bouygues Telecom over het gebruik van diens netwerk. Dit bevestigde Bouygues vandaag na berichtgeving daarover in de Franse krant Les Echos. KPN wilde vandaag nog niets zeggen over de overeenkomst. Het bedrijf heeft eerder al wel aangegeven belangstelling te hebben voor de Franse markt. Nederland, Duitsland en België zijn nu de kernmarkten. KPN betrad eerder dit jaar al de Spaanse markt met zijn eigen merk Simyo.