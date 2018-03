Koos Plooij herinnert zich schrappen niet

AMSTERDAM. Officier van justitie Koos Plooij kan zich nauwelijks iets herinneren over het omstreden gebruik van verklaringen in het terrorismeproces tegen Samir A. en vier vermeende handlangers. Dat bleek gisteren, toen de officier als getuige werd gehoord voor het Haagse gerechtshof. De verdediging denkt dat Plooij ontlastende verklaringen heeft laten schrappen. Op diverse vragen van het hof, justitie en de verdediging over de kwestie uit 2005 antwoordde Plooij: ”Daar heb ik geen concrete herinnering aan.”