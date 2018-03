Kobe Bryant ziet af van pinkoperatie

LOS ANGELES, 10 sept. De Amerikaanse basketballer Kobe Bryant heeft besloten zich niet te laten opereren aan zijn rechterpink. De ster van Los Angeles Lakers liep begin februari bandletsel op in zijn vinger. Hij stelde een operatie echter uit wegens zijn deelname aan de Olympische Spelen in Peking. Gisteren kreeg hij van zijn artsen te horen dat de ingreep hem ongeveer twaalf weken buitenspel zet en dat vond hij te lang. ”Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik me prima kan concentreren en een hoog niveau kan halen ondanks allerlei pijntjes. Dat hoort bij de sport”, zei de basketballer.