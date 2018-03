Kinderboekenweek dit jaar over poëzie in kinderliteratuur

AMSTERDAM. Het thema van de Kinderboekenweek wordt poëzie. Met het thema wil de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) benadrukken dat poëzie inmiddels een volwaardige positie in de kinderliteratuur heeft verworven. ”Er is een zeer rijk aanbod van poëzie voor kinderen en het is onderdeel geworden van lesmethoden in het basis- en voortgezet onderwijs”, aldus Marieke Verhoeven van de CPNB maandag. Tien jaar geleden was poëzie al eerder het thema, maar destijds was het volgens Verhoeven nog ”een ondergeschoven kindje”. De kinderboekenweek duurt van 1 tot en met 11 oktober.