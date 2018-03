Kim Jong-il niet bij parade N-Korea Pyongyang. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il was gisteren niet aanwezig bij de omvangrijke militaire parade in de hoofdstad Pyongyang ter ere van de zestigste verjaardag van het geïsoleerde land. Dit voedt speculaties over zijn gezondheid. Bronnen bij westerse inlichtingendiensten zeiden gisteren dat Kim mogelijk een beroerte heeft gehad. In zijn plaats woonde de tweede man Kim Yong-nam de parade bij. Foto Reuters ==== North Koreans participate in celebrations for the 60th anniversary of the founding of North Korea in Pyongyang, September 9, 2008. North Korea celebrated its 60th birthday with a triumphal military parade on Tuesday just as the hermit state appears to be backing away from a disarmament deal, but leader Kim Jong-il failed to appear, Kyodo news reported. REUTERS/Kyodo (NORTH KOREA). FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN.

REUTERS