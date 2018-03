‘Hoe kun je als soldaat passief blijven toekijken als je koning het land vult met buitenlandse troepen? Hoe kun je accepteren om op straat te worden aangehouden door een Amerikaan? Het is mij persoonlijk overkomen.’

Op 1 september 1969 zette de 27-jarige charismatische officier Moeammar Khadaffi, samen met een groepje geestverwanten, de Libische koning Idris af. Khadaffi had genoeg van de zwakke Libische monarchie; de koning had zijn oren veel te veel laten hangen naar de Amerikanen, die door Khadaffi werden vergeleken met de vroegere Italiaanse overheersers. De nieuwe leider streefde naar een grote, pan-Arabische staat. Na zijn machtsgreep liet hij westerse boeken en muziekinstrumenten verbranden, sloot alle nachtclubs in het land en promootte het traditionele Libische gewaad. Hij veranderde de Libische maatschappij aan de hand van zijn Groene Boekje, waarin hij de ‘derde universele theorie’ had ontwikkeld: het enige alternatief voor het kapitalisme en het Marxisme.

Khadaffi liet zijn anti-westerse gezindheid ook op andere manieren blijken. Zo steunde hij in de loop der tijd zo’n dertig terroristische groeperingen. Talloze aanslagen in de westerse wereld kunnen aan de Libische leider worden gekoppeld. Zo ook de bomaanslag op de West-Berlijnse discotheek LaBelle in 1986, waar op dat moment veel Amerikanen aan het dansen waren. Dat werd de Amerikaanse president Ronald Reagan teveel: de ‘mad dog of the world’ moest een lesje worden geleerd. Ter vergelding bombardeerde Reagan de Libische steden Tripoli en Benghazi, waarbij een geadopteerde dochter van Khadaffi om het leven kwam.

Het weerhield Khadaffi niet van zijn agressieve, anti-westerse politiek. Op 21 december 1988 ontplofte een bom in een PanAm-vliegtuig boven het Schotse plaatsje Lockerbie. Alle 259 inzittenden en 11 inwoners van Lockerbie vonden de dood. Libiërs bleken verantwoordelijk voor de aanslag. Pas na een jarenlange internationale boycot bleek Khadaffi bereid de verdachten uit te leveren aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Sindsdien is er het nodige veranderd. Silvio Berlusconi leverde onlangs 3,4 miljard euro genoegdoening af in Libië. Afgelopen weekeinde ging de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice zelfs op de thee bij de voormalige vijand. Moeammar Khadaffi zat er in zijn funky gewaad ontspannen bij.

