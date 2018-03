Jordanië is gevaar voor het vrije woord en voor de cartoonisten

Er gebeuren vreemde dingen in de wereld van de internationale rechtspleging, dingen die weinig goeds voorspellen voor de toekomst van vrije meningsuiting. Uniek is bijvoorbeeld de Jordaanse rechtbank die twaalf Europeanen vervolgt in een extraterritoriale poging het debat over de radicale islam te smoren.

De aanklager in Amman heeft de twaalf Europeanen beschuldigd van godslastering, minachting voor de islam en de gevoelens van moslims, en laster en smaad tegen de profeet Mohammed, in strijd met het Jordaanse strafrecht. De aanklachten zijn vooral ongebruikelijk omdat de aangevoerde overtredingen niet op Jordaanse bodem zijn begaan.

Onder de gedaagden is de Deense cartoonist wiens vermeende misdaad is dat hij in 2005 een van de illustraties van Mohammed heeft getekend die vervolgens werden aangegrepen om overal ter wereld moslimrellen uit te lokken. Tot zijn medegedaagden behoren tien redacteuren van Deense kranten die de afbeeldingen hebben gepubliceerd. De twaalfde aangeklaagde is Geert Wilders, die de Jordaanse wet zou hebben overtreden door zijn film ‘Fitna’ op het internet te zetten, waarin hij probeert na te gaan hoe de Koran tot islamitisch terrorisme aanzet.

De Jordaanse poging tot criminalisering van de vrije meningsuiting buiten de eigen grenzen zou nog niet zo ernstig zijn als het een alleenstaand geval was. Helaas is het onderdeel van een grotere campagne om door middel van de wet en internationale fora critici van de militante islam te intimideren. Zo heeft in december de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie ter bestrijding van de belastering van godsdiensten aangenomen; de enige godsdienst die bij naam werd genoemd was de islam. Zulke resoluties zijn weliswaar niet bindend, maar nationale overheden voeren ze soms aan als rechtvaardiging voor wetgeving of andere maatregelen.

Zorgelijker is dat de Mensenrechtenraad van de VN in juni heeft verklaard geen schendingen van de mensenrechten te zullen veroordelen die verband houden met „een bepaalde godsdienst”. Dit besluit geldt voor alle godsdiensten, maar het werd genomen op aandringen van moslimlanden die zich beklaagden dat de islamitische wet, de shari’a, in verband werd gebracht met wandaden als genitale verminking van vrouwen en steniging van overspeligen. Dit soort zelfcensuur kon weleens gevaarlijk blijken voor de slachtoffers van mishandeling, en ze volgt op het besluit van de Raad in maart om negatieve commentaren over de islam door personen en media te laten onderzoeken door zijn deskundige inzake de vrije meningsuiting.

De Jordaanse aanklager baseert zich op een amendement uit 2006 op de Jordaanse justitiewet waarmee een schrikbarend groot net voor dit soort vervolging werd uitgeworpen. De wet werd ingevoerd naar aanleiding van het Deense cartoonincident, maar ze opent de weg tot vervolging van personen die met behulp van „elektronische middelen”, zoals het internet, daden verrichten die het Jordaanse volk treffen. In theorie betekent dit dat iedereen die iets op het internet zet de kans loopt in Jordanië vervolgd te worden.

Amman heeft Interpol al verzocht Wilders en de Denen aan te houden en voor de Jordaanse rechter te brengen wegens een daad die in hun eigen land niet strafbaar is. Integendeel. De Nederlandse officier van justitie verklaarde in juli dat sommige uitspraken van Wilders misschien wel beledigend zijn, maar dat ze binnen het kader van het Nederlandse recht op vrije meningsuiting vallen.

Denemarken en Nederland zullen geen van beide hun burgers aan Interpol overdragen, omdat het uitgangspunt van het Jordaanse uitleveringsverzoek een belediging is voor de grondbeginselen van elke democratie. Vermoedelijk zal geen enkel westers land aan zo’n verzoek voldoen. Maar de gedaagden hebben geen garantie voor hun bescherming als ze naar landen reizen die sympathieker tegenover de Jordaanse rechtbank staan.

Als de democratische landen deze bedreiging van de vrije meningsuiting geen halt toeroepen, dan voelen andere landen zich misschien gesterkt om het Jordaanse voorbeeld te volgen. Overal ter wereld zullen schertsrechtbanken bereid zijn vrije mensen te beschuldigen van schimmige schendingen van de normen en gebruiken van andere samenlevingen en Interpol in te schakelen om hen wegens flutvergrijpen voor de rechter te brengen.

Een nieuwe vorm van ‘juridisch winkelen’ is dan gauw geboren. Activisten zullen landen uitkiezen die hun wetgeving en beleid door hun godsdienstige waarden laten bepalen om kritische stemmen in andere landen te vervolgen. De zaak voor de Jordaanse rechtbank gaat niet alleen om Wilders en de Denen. Ze gaat om de onderwerping van de westerse normen voor vrije meningsuiting aan angst en dwang door buitenlandse rechtbanken.

Elizabeth Samson is juriste en gespecialiseerd in volkenrecht en grondwetgeving.