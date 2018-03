Titelverdediger Jong Oranje ontbreekt volgend jaar op het Europees kampioenschap voor voetballers onder 21 jaar in Zweden. Het team van Foppe de Haan verloor zijn laatste groepswedstrijd van het EK-kwalificatietoernooi met 1-0 van Jong Zwitserland. In 2006 en in 2007 werd Jong Oranje wel Europees kampioen. (NRC)