Jong Oranje loopt EK mis door nederlaag

Titelverdediger Jong Oranje ontbreekt volgend jaar op het Europees kampioenschap voor voetballers onder 21 jaar. Het team van Foppe de Haan verspeelde gisteren de koppositie in groep 5 door het laatste groepsduel van het kwalificatietoernooi met 1-0 te verliezen van Jong Zwitserland.

Nederland eindigde als tweede achter de Zwitsers, en behoort niet tot de vier beste nummers twee. Die gaan met de tien groepswinnaars door naar de play-offronde begin oktober.

De Zwitserse treffer viel vier minuten voor tijd. Reto Ziegler krulde een vrije trap langs de muur en doelman Kenneth Vermeer. De Ajacied had Nederland een paar minuten eerder nog in de wedstrijd gehouden door een strafschop te stoppen.

De Haan reageerde gelaten op de uitschakeling. „Eigenlijk vind ik dat dit bij het leven hoort. We hebben een periode veel gewonnen, daarna een poos op de rand gebalanceerd en nu donderen we er dus een keertje af.”

Aan de inzet in de uitwedstrijd had het niet gelegen, vond de bondscoach. „Ze zijn allemaal aan het eind van hun Latijn. We hebben het laten liggen in de vorige wedstrijd en het thuisduel met Zwitserland.” Nederland speelde gelijk tegen Noorwegen en verloor de eerste ontmoeting met Zwitserland ook met 1-0.

De Haan wilde nog niets zeggen over zijn toekomst. Hij heeft nog een contract tot medio 2009, tot en met het misgelopen EK. „Ik moet eerst maar eens kijken hoe we erop staan”, reageerde hij op de vraag over een eventueel vervroegd afscheid. „Zo ver is het nog niet. We spelen straks alleen nog een paar oefenpotjes, dus dat gaat nergens meer om. Daar moet ik nog maar eens over nadenken.” (ANP)