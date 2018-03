Je moet kansen wel grijpen

Niet eens zo heel lang geleden heette Human Resource Management (HRM) gewoon nog personeelsbeleid en werd het uitgevoerd door de afdeling Personeel en Organisatie (P&O).

Dat was de tijd waarin de taak van het personeel op die afdelingen ook een stuk minder complex was. De nieuwe HR-manager is een ‘verander-manager’: iemand die veel meer weet van bedrijfskundige processen en begrijpt wat mensen beweegt. De HR-manager kijkt wat er binnen het bedrijf moet gebeuren: wat heb ik in huis, hoe kan ik dat ontwikkelen, wat heb ik niet in huis en hoe haal ik die mensen van buiten?

De HR-manager nieuwe stijl is dagelijks bezig met wat ‘het snijvlak van menselijk gedrag en organisatieresultaat’ wordt genoemd, ofwel: het vertalen van de bedrijfsstrategie naar de werknemers. Organisaties wenden zich tot de HR-manager als het personeel zich anders moet gaan gedragen, omdat ze de strategie aanpassen of de klant anders wordt benaderd.

Deze managers zijn inmiddels essentieel geworden in het voortbestaan van bedrijven. Vroeger kon een bedrijf zich namelijk nog in de kijker spelen met nieuwe technologie. Tegenwoordig is menselijk talent het enige dat bedrijven nog wezenlijk van elkaar onderscheidt.

Het werven van de juiste mensen of het ontwikkelen van het zittende personeel is daarmee een specialistische taak geworden. Zeker met de krapte op de arbeidsmarkt van tegenwoordig. HR-managers begeleiden het hele project. Van het opstellen van de vacature tot het inwerken van de nieuwe medewerker.

Dat zou moeten, maar omdat de aandacht van bedrijven zo is gericht op het binnenhalen van talent, wordt dat talent als het eenmaal binnen is lang niet altijd goed begeleid. Dat is spijtig, want het binnenboord houden van talent is de grootste uitdaging. ‘Binden en Boeien’ heet dat in HRM-jargon.

De eerste weken is extra steun nodig

Menno van der Lely (32) begon in 1999 als stagiair bij werving- en selectiebureau YER (500 werknemers). Hij geeft leiding aan de personeelsafdeling.

Hoe zorg je ervoor dat de potentie die je in een nieuwe werknemer ziet, er in de praktijk ook echt uitkomt?

„Het belangrijkste is dat je de juiste mensen aanneemt. Als we iemand zoeken, gebruiken we vaak het netwerk van onze eigen medewerkers. Dat zijn onze beste ambassadeurs, zij weten welk type medewerker er bij het bedrijf past. We zoeken mensen die net iets brutaler en ondernemender zijn dan de rest. En we kijken naar de ervaring die iemand meebrengt. Of iemand naast zijn studie al veel extra dingen heeft gedaan. Bijvoorbeeld in het bestuur heeft gezeten van een studentenvereniging, of van een sportclub.”

Hoe is de begeleiding tijdens de proefperiode?

„Er zijn gedurende die periode geregeld gesprekken met de nieuwe werknemer om te kijken of hij op de goede weg is. Over de projecten die af moeten zijn, worden heldere afspraken gemaakt. De werkplek is helemaal in orde als iemand voor het eerst komt. De computer is startklaar. Dat lijkt logisch, maar ik weet dat er veel organisaties zijn waar dat soort basale dingen gewoon niet goed geregeld zijn. Dan voel een nieuwkomer zich toch niet thuis? Ook zorg ik er altijd voor dat een nieuwkomer een rondleiding krijgt en kennismaakt met zoveel mogelijk collega’s. De eerste weken kan iemand best wat extra steun gebruiken bij het vinden van zijn weg. Maar als iemand de verwachtingen niet waarmaakt, is het ook direct heel duidelijk , dan wordt het contract niet verlengd.”

Hoe zetten jullie mensen in?

„Mijn ervaring is dat je mensen het beste kunt laten doen waar ze van nature al goed in zijn. Dus niet proberen er iets heel anders uit te halen. Uitdaging is goed, maar je moet niet het onmogelijke van iemand vragen. Koester iemands sterke kanten en zet die op de juiste manier in voor het bedrijf. Dat werkt voor alle partijen het beste.”

Wat doen jullie als een werknemer niet goed functioneert?

„Dan wordt hij begeleid door een ervaren collega, maar we verwachten ook wel wat van de werknemer in kwestie. Niet bij de pakken neer gaan zitten als het niet lukt, maar zelf met mogelijke oplossingen komen. We huren niet zo snel mensen van buiten in. Bedenk zelf een project, ga tijdelijk even op een andere afdeling zitten of organiseer een spetterend feest voor de hele organisatie. Doe in elk geval iets om uit de impasse te komen.”