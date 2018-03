Internet Weblog van de dag

Eindelijk naar Tschinvali. Michiel Krielaars schrijft op zijn blog over een reis naar Tschinvali:„Afgelopen weekend was ik in Noord-Ossetië om er de schade van de Georgische inval op te nemen. De Russische regering stond me in alle opzichten bij, met een bereidwilligheid die ik in de twintig jaar dat ik in Rusland kom niet eerder heb meegemaakt. Maar wat wil je, Georgië ligt nog altijd voor in de propagandastrijd en Rusland is gefrustreerd over het uitblijven van internationale erkenning voor zijn verdediging van het Zuid-Ossetische volk.Op zaterdagochtend negen uur stond er een allervriendelijkste vertegenwoordiger van de Noord-Ossetische regering voor ons hotel in Vladikavkaz die ons met een busje naar Tschinvali zou brengen. Een speciale service voor westerse correspondenten.Hadden ze dat nu maar eerder gedaan, dacht ik. Want in de eerste dagen na de Georgische inval kregen westerse correspondenten alleen maar te horen dat ze een lange bureaucratische weg via het Moskouse ministerie van Defensie moesten afleggen om tot Tschinvali toegelaten te kunnen worden. Die weg zou meer dan drie weken in beslag nemen. Waarschijnlijk koos een merendeel van hen daarom voor Georgië. Maar nu was alles anders.

