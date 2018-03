Internet voor de armen

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Hoogste tijd dat ook „de andere drie miljard” mensen in de wereld toegang krijgen tot het internet, zo vinden de bedrijven achter het project Other 3 Billion (O3B). Gisteren maakten de initiatiefnemers, de Amerikaanse mediabedrijven Google en Liberty Global (eigenaar van UPC) en de Britse bank HSBC, bekend computergebruikers in ontwikkelingslanden snelle en goedkope toegang tot internet te willen bieden.

Het O3B-project wil in 2010 een netwerk van zestien satellieten operationeel hebben die breedbandinternet moeten verzorgen voor gebruikers in Afrika, Latijns- Amerika, Azië en Oceanië. Het project kost tot de lancering circa 650 miljoen dollar (462 miljoen euro). Daarvan is nu eentiende deel ingezameld.

In veel ontwikkelingslanden is het volgens de initiatiefnemers commercieel niet interessant om vaste internetverbindingen aan te leggen. Computergebruikers blijven zo verstoken van goedkope en betrouwbare toegang tot internet. Dat versterkt de informatieachterstand van inwoners van ontwikkelingslanden. Het dichten van deze digitale kloof tussen arm en rijk maakt deel uit van de zogeheten millenniumdoelen van de Verenigde Naties.

Telecomanalist Richard Hurst van het internationale adviesbureau IDC zei tegen persbureau Reuters dat het bereik van de satellietvoorzieningen niet voldoende zal zijn om het hele Afrikaanse continent te bedienen. Volgens Hurst zullen ook glasvezelkabels tussen het Afrikaanse vasteland en Europa, het Midden-Oosten en Azië nodig zijn om alle ontwikkelingslanden te bereiken.

