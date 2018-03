Met de elfjarige dochter van mijn vriendin ga ik een dagje winkelen. Ze mag in haar laatste vakantieweek van mij wat nieuwe kleren kopen. Na een strooptocht langs de rekken legt ze voldaan een flinke stapel kleren van haar keuze op de toonbank. Voordat ik mijn pas door de gleuf haal, denk ik even na wat mijn code ook alweer was. Luid hoorbaar hoor ik haar naast me zeggen: „Nul, nul, nul, nul.” De overigens vriendelijke verkoopster spreekt haar vermanend toe: „Je moet nòòit de pincode van je vader zo luid roepen, hoor!”

Ze kijkt de verkoopster aan en zegt: „Ik noem ook niet zijn pincode, mevrouw: Ik noem zijn saldo als we klaar zijn met shoppen.”

