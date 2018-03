Hoe onafhankelijk zijn afgescheiden ministaatjes?

Wat bezielt al die regio’s die zich willen afscheiden, vraagt Laurens Aandewiel uit Katwijk. „Zo krijg je toch alleen maar kleine landen die – als ze geen olie hebben – van het buitenland afhankelijk zijn?”

„Regio’s als Abchazië en Zuid-Ossetië, maar ook Tsjetsjenië en Dachestan, zijn hypothetisch niet in staat om een zelfstandige staat te vormen”, zegt Marcel de Haas, Ruslandkundige bij onderzoeksinstituut Clingendael. „Sommige regio’s zijn kleiner dan Nederlandse provincies. Ze kunnen alleen bestaan bij de gratie van buurland Rusland.”

,,Abchazië en Zuid-Ossetië nemen enorme risico’s”, sluit Clingendaels VN-expert Dick Leurdijk aan. „Ze zullen nooit helemaal afhankelijk zijn door de kleine omvang en de samenstelling van de bevolking. In bijvoorbeeld Litouwen is er nog iedere dag discussie over de Russische minderheden daar – die spelen net als in Zuid-Ossetië een belangrijke rol. Of onafhankelijkheid ook economisch haalbaar is, is de vraag.”

Maar goed, vertel dat maar eens aan de groepen Basken, Corsicanen of Vlamingen en Walen die zich willen afscheiden. Waar komt die roep om onafhankelijkheid vandaan? „De landen in West-Europa zijn het product van een lang proces van staatsvorming”, legt Siep Stuurman, hoogleraar Europese Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, uit. „De staat heeft de naties homogener gemaakt. Dat wil zeggen één volk, één taal, één cultuur in één staat.” Historisch gezien is het niet zo gek dat minderheden zich beroepen op een gevoelde eigenheid – zeker niet als ze worden onderdrukt.

Klopt het dan wat lezer Laurens Aandewiel schetst: wordt Europa een lappendeken van ministaatjes? Ach, in 1492 telde de Europese kaart ongeveer tweehonderd territoriale eenheden die op staten leken, zo schrijft de Britse historicus Charles Tilly in zijn boek Europese revoluties 1492-1992. En in 1992 telde de kaart nog maar vijfendertig staten. Een daarvan is Nederland, een landje dat in de vijftiende eeuw nog tot het grote Bourgondië behoorde, en pas tot stand kwam na een reeks oorlogen, opstanden en revoluties.

Antonie van Campen