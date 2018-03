Hoe laat wordt er geluncht?

Als er één woord is dat je als beginnende werknemer vaak hoort, is het wel ‘kans’.

Kansen creëren door zo goed mogelijk opgeleid de arbeidsmarkt te betreden. Kans maken op een goede baan. Kansen krijgen bij je eerste baas. In je eerste baan moet je die kansen dus niet verspelen.

„Het is niet realistisch om een gedetailleerd carrièreplan te hebben”, zegt Fred Zijlstra. Hij is hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Maastricht. „Er zijn zoveel factoren van invloed op je loopbaan, dat je die in je eerste baan niet kunt overzien.” Hier is volgens Zijlstra je eerste baan met name goed voor: „Je leert vooral werken, en je moet een beetje rondneuzen.”

Zo relativerend als Zijlstra is Frank van Luijk niet. Hij is directielid bij LTP, een HR-adviesbureau, en is verbonden aan de afdeling arbeids- en organisatiepsychologie van de VU. Enerzijds is volgens hem een eerste baan vaak bepalend voor de rest van je carrière, anderzijds komen mensen vaak in tamelijk willekeurige functies terecht. Van Luijk neemt zichzelf als voorbeeld. „Toen ik in 1982 afstudeerde was de arbeidsmarkt voor psychologen heel beroerd. Iemand van LTP belde een hoogleraar of hij niet nog een student had. Dat was ik dan. Zo ben ik er een beetje bijgekomen, en ik heb in het begin ook verwoede pogingen gedaan om ergens anders heen te gaan. Het is nu 2008 en ik zit er nog steeds.”

Zomaar ergens terechtkomen is dus niet per definitie erg, wil van Luijk maar zeggen, maar je eerste baan bepaalt wel de volgende stappen die je neemt. „Probeer het je dus niet te laten gebeuren dat je in zo’n willekeurige functie terechtkomt”.

Maar hoe doe je dat?

Mensen die net van het hbo of van de universiteit komen, hebben vaak geen realistisch beeld van het werk dat ze willen gaan doen. Daarom: oriënteer je van tevoren. Van Luijk: „Probeer met mensen te praten die in een functie zitten die je zou willen hebben, of die bij een bepaalde organisatie werken, waarvan je het idee hebt dat je er ook zou willen werken.”

Je moet niet naar een bedrijf bellen met de vraag of je er kunt solliciteren, want dan zal het bedrijf zeggen dat er vacatures zijn. „Maar als je vraagt: mag ik een half uurtje met u over uw werk praten, voelen mensen zich gevleid. Dan wordt zo’n half uurtje al snel een uur.” Je komt „idealiter” via je netwerk met die mensen in contact, zegt Van Luijk. „Je medestudenten hebben vaders en moeders die mensen kennen.”

Ook volgens Zijlstra heeft het dus weinig zin al een hele carrièreroute te plannen. „Van die duizend mensen kan er maar een directeur van Shell worden.”

Frank van Luijk: „Ga ervan uit dat je carrièreplan per definitie onrealistisch is. Probeer niet te denken in termen van functies, maar in termen van vaardigheden.” Hij geeft het voorbeeld van iemand die in de functie van assistent-controller begint. „Dan kun je wel denken: mijn ambitie is om over tien jaar controller te worden, maar misschien bestaat die functie dan wel helemaal niet meer.” Daarom: bedenk wat je wilt leren, waar je beter in wilt worden.

Een professionele organisatie is een heel andere wereld dan een universiteit of hbo-instelling. Leren werken in een organisaties noemt hoogleraar Zijlstra een socialisatieproces. „Je leert in je eerste baan vooral discipline”, zegt hij. „Dat je er iedere ochtend moet staan.”

Hij maakt onderscheid tussen het organisatieklimaat en de bedrijfscultuur. Het eerste draait vooral om procedures en beleid, en hoe het in de praktijk wordt gebracht. „Daar kunnen veel discrepanties tussen bestaan.” De bedrijfscultuur draait om hoe men sociaal met elkaar omgaat.

De methode om de bedrijfscultuur is simpel, volgens Zijlstra: „Veel kijken naar je collega’s. Waar hebben ze het over? Hoe hebben ze het erover? Wanneer wordt er koffie gedronken, wordt er samen geluncht?” Ook Van Luijk vindt de sociale interactie niet te onderschatten. „Je kunt het idee hebben: dit is een competitieve, prestatiegerichte organisatie, en ik moet me een slag in de rondte werken. Zelfs tijdens lunchpauzes. Maar als je altijd maar werkt, bereik je het tegendeel. Mensen gaan je zien als een gesloten figuur, en je weet niet wat er speelt in het informele circuit.”

Zijn advies is dan ook: participeer zoveel mogelijk in de sociale activiteiten bij een bedrijf. Volgens Van Luijk is dat een andere reden om je uitgebreid te oriënteren op je toekomstige werkveld, voordat je er aan de slag gaat: zo weet je zeker dat je je prettig voelt bij de omgangsvormen die in die sector heersen.

Stroperige organisaties hoeven geen ramp te zijn. Van Luijk: „In feite zijn bureaucratische organisaties het makkelijkst, want ze hebben vaak duidelijke regels.”

Je kunt veel hebben aan een mentor of coach in je eerste baan, die je wegwijs maakt in de organisatie en bij wie je met eventuele problemen terechtkunt. „Wees niet bang om toe te geven dat je iets wilt leren”, zegt Van Luijk. Het wordt volgens hem later in je loopbaan alleen maar lastiger om toe te geven dat je bepaalde dingen moeilijk vindt om te doen. „Als je als gevestigd manager op je veertigste tegen je baas zegt dat je het moeilijk vindt om functioneringsgesprekken te houden, zal die denken: waarom is hij daar tien jaar geleden niet achtergekomen?”

Zijn advies is om iemand te zoeken die ‘even verder weg zit’ in de organisatie. Het is moeilijk om problemen te bespreken met je directe baas, als hij een paar maanden later een functioneringsgesprek met je gaat houden.

Je loopt de kans dat je eerste baan eigenlijk onder je niveau is. Zijlstra vindt het geen probleem. „Je doet toch werkervaring op. Maar wacht niet te lang met het doorstromen naar een andere baan binnen je vakgebied.”

Volgens Van Luijk hangt het vooral af van je verhaal. „Werkgevers in Nederland vind ik vaak te conservatief. Ze vinden het vreemd dat als je drie jaar bij een bank hebt gewerkt, je de overstap naar een ziekenhuis wilt maken. Ik vind dat een rare redenering. Het geldt natuurlijk niet voor een tandarts, maar een werkgever zou moeten denken: deze man heeft een academische opleiding, dan zal hij ook wel de vaardigheden hebben om zich de kennis die voor een functie vereist is snel eigen te maken.”