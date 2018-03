Hij laat het geheim zien, niet de oplossing

„Hij is heel terughoudend in zijn spel, heel ingetogen. Ontroerend vind ik dat. Er zijn heel veel acteurs die vooral hun eigen virtuositeit willen laten zien. Anthony Hopkins is zo iemand, alleen maar aan het bewijzen hoe goed hij kan acteren; vreselijk. John C. Reilly is het tegenovergestelde. In Chicago heeft hij een scènetje, waar hij van bovenaf wordt gefilmd. En dan zingt hij een liedje. Met tranen in m’n ogen heb ik zitten kijken. Zó tragisch, zó hartverscheurend, práchtig.

„Kijk ook naar zijn uiterlijk: hij heeft eigenlijk heel raar hoofd. Je zou hem gerust lelijk kunnen noemen. Zo’n enorme wilde bos met krullen, rare diepliggende ogen. Maar het is juist dat contrast van dat hoofd en zijn rollen dat zo interessant is om naar te kijken.

„In Magnolia is hij geweldig. Hij speelt een politieagent die zich ontfermt over een junk. Hij speelt het heel aarzelend en zachtaardig, je ziet hoe hij aan het aftasten is. Maar daaronder vermoed je een groot verlangen en een enorm gemis. Dat herken je in blikken, in stemgeluid, in opgebroken zinnetjes. Je voelt dat hij ergens naartoe wil met dat meisje, maar hoe daaronder dat monster van de eenzaamheid schuilt. Je vermoedt altijd dat er wat achter zit bij hem, dat is prachtig. Het is veel mooier om naar een geheim te kijken dan naar een oplossing.

„Het is ook juist dat alle acteurs die ik heel goed vind iets vertegenwoordigen wat ik zelf niet kan. Dat ik denk: hoe dóet ie het? Heel veel concreter kan ik het niet zeggen, want acteren is niet concreet. Iedereen die beweert iets zinnigs over acteren te kunnen zeggen, liegt.

„Het zijn natuurlijk ook geweldige rollen die hij speelt. Een acteur is ook maar zo goed als zijn rol. Maar bij een acteur als John C. Reilly getuigen zijn rollen van intelligentie en goede smaak, hij maakt spannende keuzes. Hij is vaak een soort pinchhitter; iemand die vanaf de zijlijn het veld in wordt gestuurd om een paar goals te maken, en daarna weer op de bank mag gaan zitten.

„Er is niet een bepaald type rol dat ik zelf altijd speel. Ik heb het geluk dat ik bij Toneelgroep Amsterdam zit, waar ik telkens andere dingen mag doen. Daardoor kun je veel beter groeien. Otello is een rol waar ik met heel veel plezier op terug kijk. Avond na avond, we hebben het minstens 80 keer gespeeld, bleef ik nieuwe dwarsverbanden ontdekken. Als een diamant die je kunt blijven keren en waarin je steeds weer iets anders ziet. Dat is een stuk van zo’n mathematisch niveau, fantastisch om te doen.”

Stem op uw favoriete acteur via www.debesteacteur.nl. De uitslag wordt bekend gemaakt op 25/9 in de Grote Filmquiz, een initiatief van de NPS, Cultura, NRC en de Filmkrant.

Roeland Fernhout ROELAND FERNHOUT (1972) werd bekend bij het grote publiek met zijn rol in Zusje (1995). Sindsdien speelde hij in verschillende films, waaronder Siberia (1998) en Phileine zegt Sorry (2003). Op televisie speelde hij onder meer in de serie All Stars. Sinds ’99 is hij aangesloten bij Toneelgroep Amsterdam, waarmee hij dit jaar Angels in America en Ifigeneia in Aulis speelt.